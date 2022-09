XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen.



Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (07.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Im erneut schwachen Marktumfeld rage SGL Carbon am Mittwoch mit einem Kursplus von rund elf Prozent heraus. Der Anstieg sei auch durchaus berechtigt: Denn trotz Lieferkettenprobleme, steigender Energiepreise und Rezessionsangst habe der Kohlefaserspezialist seine bisherigen Prognosen massiv nach oben geschraubt.SGL Carbon rechne aufgrund der anhaltend robusten Entwicklung im laufenden Jahr mit besseren Geschäften als bislang gedacht. Dabei profitiere das Unternehmen unter anderem von einer höheren Nachfrage nach Acryl- und Carbonfasern, während die Kosten für den Hauptrohstoff des Geschäftsbereichs, Acrylnitril, gesunken seien. Entsprechend positiv dürfte sich das auf Erlös und operativen Gewinn auswirken, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt habe.So erwarte das Management für 2022 nun einen Umsatz von 1,2 Milliarden anstelle von 1,1 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA sehe das Management deswegen nun bei 170 bis 190 Millionen Euro. Zuvor habe das Unternehmen 130 bis 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt. SGL habe seine Prognose bereits Anfang Juni angehoben. 2021 habe das EBITDA noch bei 140 Millionen Euro und der Umsatz bei 1,01 Milliarden Euro gelegen. Noch Anfang 2022 sei das Management davon ausgegangen, dass der Erlös lediglich stabil bleiben dürfte.SGL habe am Montag in der Mitteilung betont, dass sich auch die drei anderen Geschäftsbereiche rund um selbstschmierende Spezialgraphite (Graphite Solutions), dem Herstellungsprozess entlang der gesamten Lieferkette (Process Technology) und Carbon- und Glasfaserprodukte beispielsweise für die Automobilindustrie oder Luft- und Raumfahrt (Composite Solutions) gut entwickelt hätten. Die Prognose basiere auf der Annahme, dass die Geschäfte in allen Segmenten weiterhin so stark laufen würden wie bislang, habe es geheißen.Da SGL zudem von vielen Megatrends wie erneuerbare Energien oder E-Mobilität profitiert, ist die Aktie für spekulative Anleger auch nach dem Kurssprung kaufenswert, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGL Carbon-Aktie: