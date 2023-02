Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen.



Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (14.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Die Aktie von SGL Carbon habe zuletzt vor allem mit steigenden Kursen überzeugt. Nun sorge aber eine personelle Veränderung für Schlagzeilen. BMW-Erbin und Großaktionärin Susanne Klatten wolle ihren Aufsichtsratsvorsitz nach Jahren niederlegen. Die Aktie notiere dennoch weiter auf 52-Wochen-Hoch.Mit Ablauf der Hauptversammlung am 9. Mai wolle Klatten abtreten, um mehr Zeit für ihre anderen Investments zu haben. Bereits seit 2009 sei sie Teil des Kontrollgremiums gewesen und habe seit 30. April 2013 an dessen Spitze gestanden. Über die Beteiligungsgesellschaft SKion GmbH halte sie 28,5 Prozent der SGL-Anteile."In den vergangenen Jahren haben sich meine unternehmerischen und gesellschaftlichen Engagements vervielfältigt", begründe Klatten den Schritt. "Auch künftig möchte ich neue Schritte gehen und bestehende Unternehmungen ausbauen. Diese Ziele kollidieren mit der zeitintensiven Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzende der SGL Carbon."Klatten spreche dabei von einem passenden Zeitpunkt, nachdem das Transformationsprogramm bei SGL abgeschlossen worden sei und trotz Pandemie und Energiekrise Ergebnis und Profitabilität in den vergangenen beiden Jahren deutlich gesteigert worden seien. Zudem habe sie betont, dass die Beteiligung von SKion nicht von der Entscheidung betroffen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:8,665 EUR -0,40% (14.02.2023, 09:30)