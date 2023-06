Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen.



Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (21.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL CARBON SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Es sei bislang ein gutes Börsenjahr für das Wiesbadener Unternehmen gewesen. Doch am Mittwoch gehöre die SGL CARBON-Aktie nun zu den schwächsten Werten im SDAX. Mehr als 9% verliere sie aktuell, nachdem der Konzern eine neue Wandelanleihe ausgebe. Rund 120 Mio. Euro an frischen finanziellen Mittel besorge sich SGL CARBON durch diesen Schritt. Unter anderem aus diesem Erlös wolle der Kohlefaserspezialist eine bestehende Anleihe, die im Jahr 2024 fällig werde, refinanzieren. Zudem solle die Bruttoverschuldung des Konzerns gesenkt werden, habe das Unternehmen mitgeteilt.Die Wandelanleihe werde ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten Verfahrens angeboten, habe es weiter geheißen. Dabei habe die Großaktionärin Skion, die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerin Susanne Klatten, bereits Interesse an einer Order bekundet. Sie halte aktuell 28,5% an SGL CARBON.Die Verwässerung durch die Wandelanleihe drücke auf den Kurs. An den guten operativen Aussichten bei SGL CARBON ändere sich allerdings nichts. Es sei auch positiv zu werten, dass Skion als Großaktionär weiter Vertrauen zeige. Anleger könnten den Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:7,70 EUR -9,14% (21.06.2023, 10:42)