Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

7,135 EUR +0,71% (05.09.2023, 11:49)



ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen.



Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (05.09.2023/ac/a/nw)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Capstone Investment Advisors, LLC reduziert Netto-Leerverkaufsposition in SGL CARBON-Aktien:Die Shortseller von Capstone Investment Advisors, LLC bleiben im Rückwärtsgang aus ihren Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Kohlenstoffspezialisten SGL CARBON SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF).Die Finanzprofis von Capstone Investment Advisors, LLC mit Sitz in New York haben am 01.09.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,16% auf 1,05% der Aktien der SGL CARBON SE gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der SGL Carbon SE:1,73% Highbridge Capital Management, LLC (01.09.2023)1,34% UBS Global Asset Management (UK) Ltd (25.05.2016)1,05% Capstone Investment Advisors, LLC (01.09.2023)0,70% Palmerston Capital Management (02.05.2023)0,70% TFG Asset Management UK (10.07.2023)0,58% D.E. Shaw & Co. (London), LLP (21.08.2023)Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:7,14 EUR +0,85% (05.09.2023, 11:45)