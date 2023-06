ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen.



Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (15.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON: Ordentlicher Jahresstart - AktienanalyseDer Kohlefaserspezialist SGL CARBON (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) hat einen ordentlichen Jahresstart hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien im Auftaktquartal um 4,7 Prozent auf knapp 284 Mio. Euro gestiegen. Wachstumstreiber sei der Geschäftsbereich Graphite Solutions gewesen, der fast 18 Prozent habe zulegen können. Dies sei insbesondere auf die Reallokation von Produktionskapazitäten vom Marktsegment Solar- hin zu Halbleiterindustrie zurückzuführen, habe es geheißen. Entsprechend der Umsatzentwicklung verbunden mit einer höheren Kapazitätsauslastung habe sich das bereinigte EBITDA um neun Prozent auf rund 40 Mio. Euro verbessert. Die Jahresziele seien daher bestätigt worden. So erwarte das Management für 2023 weiterhin einen Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 1,14 Mrd. Euro. Das EBITDA solle zwischen 160 und 180 Mio. Euro landen. 2022 habe der von Torsten Derr 2020 angestoßene Konzernumbau SGL CARBON mit 172,8 Mio. Euro den höchsten operativen Gewinn seit mehr als zehn Jahren beschert.Die Trendwende sei natürlich auch den Analysten nicht verborgen geblieben. Der Fokus beim Kohlenstoffspezialisten richte sich zunehmend auf das Geschäft mit Siliziumkarbid-Halbleitern, das hohe Margen abwerfe, so Henrik Paganetty von Jefferies. SGL CARBON dürfte nach erfolgreicher Restrukturierung nun auf einen nachhaltigen Wachstumspfad einschwenken. Er habe daher die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 10,50 (aktuell: 8,54) Euro in die Bewertung aufgenommen. Auch Lars Vom-Cleff von Deutsche Bank Research sei von Kursqualitäten des Papiers überzeugt (Kursziel: 13 Euro) - und verweise dabei auf den Markt für Siliziumkarbid-Produkte, der sich seiner Meinung nach verdreifachen könnte. (Ausgabe 23/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:8,49 EUR -1,05% (15.06.2023, 14:26)Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:8,485 EUR -0,99% (15.06.2023, 14:25)