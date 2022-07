Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (19.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Als Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen profitiere SFC Energy in vielen Anwendungen von der anstehenden Ablösung fossiler Brennstoffe. Um die nächsten Wachstumsschritte möglichst zeitnah und reibungslos vollziehen zu können, sei ein entsprechender Kapitaleinsatz notwendig.Dazu zapfe SFC Energy den Kapitalmarkt an: Mit den frischen Mittel aus der laufenden Kapitalerhöhung von bis zu 56,6 Millionen Euro sollten die finanziellen Voraussetzungen für die geplante regionale und technologische Expansion, die Beschleunigung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und anorganische Wachstumsmöglichkeiten gesichert werden.Im Detail: Vorstand Peter Podesser wolle die Kooperationen mit dem japanischer Partner Toyota Tsusho und zwei indischen Playern vorantreiben. Die Produktionskapazitäten im In- und Ausland würden passend erweitert. Ein regionaler Schwerpunkt der Internationalisierung sei der aufstrebende US-Markt, in den der Einstieg über einen Zukauf vollzogen werden könnte.Wichtig: Die strukturellen Wachstumstreiber seien intakt. Die Orderbücher dürften sich in den nächsten Monaten weiter füllen. Die aufgrund gestiegener Preise für Vorleistungsgüter und höhere Transport- und Logistikaufwendungen zuletzt etwas schwächere Marge sollte nicht überbewertet werden. Stand heute stünden die Planvorgaben für das laufende Jahr.SFC-Aktionäre könnten im Rahmen der Kapitalmaßnahme derzeit für jeweils fünf bestehende SFC-Aktien eine neue Aktie zu 19,50 Euro beziehen. Podesser sehe die Konditionen der Kapitalerhöhung als "attraktives Angebot" für die bestehenden Aktionäre und werde seine Bezugsrechte in Höhe von 100.000 Euro ausüben.Noch nicht investierten Anlegern mit Weitblick bietet der laufenden Rücksetzer zudem eine gute Gelegenheit, eine erste Position aufzubauen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)