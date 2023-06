Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (15.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der Newsflow bei SFC Energy bleibe positiv. Zusammen mit dem Partner ZeroAlpha Solutions habe die bayerische Gesellschaft Abrufaufträge aus dem Rahmenvertrages mit der NATO Support and Procurement Agency (NSPA) im Wert von über 1 Mio. Euro erhalten. SFC Energy liefere Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFC) der JENNY- und EMILY-Serie. Die Aktie profitiere und steht vor einem wichtigen Kaufsignal.Die SFC Energy-Aktie kratze an dem seit Oktober 2021 gültigen Abwärtstrend. Werde diese Hürde überwunden, wäre mit dem Kaufsignal der Weg in Richtung des Verlaufshochs aus dem März 2023 bei 27,30 Euro geebnet. Gelinge es dem Vorstand und seinem Team die vollen Orderbücher erfolgreich zu monetarisieren, dürfte dies nur eine Zwischenstation auf dem Weg über die 30-Euro-Marke sein. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SFC Energy-Aktie: