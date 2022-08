Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (24.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.SFC Energy habe zur Wochenmitte seine vorläufigen Halbjahreszahlen präsentiert. Das Unternehmen habe in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022 ein starkes Umsatzwachstum von 23 Prozent verzeichnet. Auch den Auftragsbestand habe die Gesellschaft mit Sitz in Brunnthal bei München deutlich steigern können.Die Erlöse seien in Q2 sogar um knackige 43 Prozent gestiegen, im ersten Halbjahr habe sich der Zuwachs indes auf die erwähnten 23 Prozent auf knapp 38,2 Mio. Euro belaufen. Der Auftragsbestand habe von gut 57 Mio. Euro auf 65,2 Mio. Euro zulegen können. SFC Energy werde den gesamten Halbjahresbericht am 13. September publizieren.An der Guidance würden die Bayern festhalten: "Wir bestätigen unsere Jahresprognose 2022, die einen konsolidierten Umsatz von EUR 75 Mio. bis 83 Mio. Euro, ein EBITDA bereinigt in einer Bandbreite von EUR 6,0 Mio. bis EUR 9,1 Mio. und ein EBIT bereinigt von EUR 1,6 Mio. bis 2,9 Mio. Euro vorsieht", so der CEO von SFC Energy, Dr. Peter Podesser.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link