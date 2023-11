Auch wenn die Expansionsstrategie etwas schleppender verlaufe als erwartet und die Anlaufkosten vorerst noch belasten sollten, sorge die Kombination aus nachhaltigem Wachstum und einer kontinuierlichen Verbesserung der Profitabilität für Fantasie. Das Unternehmen müsse bei den Umsätzen nun auch entsprechend liefern - und dabei vor allem die Profitabilität nicht aus den Augen verlieren. Weitere gezielte Übernahme runde das Bild ab. "Der Aktionär" setze im Real-Depot daher weiter steigende Kurse. Erste Zielzone ist der Bereich zwischen 22 und 25 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SFC Energy-Aktie. (Analyse vom 27.11.2023)



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (27.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aufgrund einer anhaltend hohen Nachfrage habe SFC Energy seine Prognose für das laufende Jahr bereits vor kurzem erneut angehoben. Zum Wochenstart habe der Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen den überabeiteten mittelfristigen Ausblick veröffentlicht. Dieser habe zwar Licht- und Schattenseiten, komme am Markt allerdings gut an.Der Ausblick zeige, dass die anorganische Expansionsstrategie von 2021, die bis zum Jahr 2025 einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von bis zu 250 Millionen Euro liefern sollte, vermutlich nicht erreicht werde. In einer Mitteilung heiße es, die Prognose sei "bewusst an die sich verändernden Marktbedingungen angepasst" worden, denn die "Adaption von Wasserstoff-Technologien dauere länger als bisher angenommen".Zudem habe sich der geplante Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Südostasien im Zuge der laufenden Kooperation mit Toyota Tsusho aufgrund der Covid-Pandemie temporär verzögert.Gleichzeitig gebe Vorstand Peter Podesser eine neue Prognose aus: Demnach erwarte er in den nächsten fünf Jahren ein organisches Umsatzwachstum von 30 Prozent pro Jahr. Bis 2028 solle der Umsatz damit auf 400 bis 450 Millionen Euro (2023e: 116 Millionen Euro) steigen. Dabei peile er eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 15 Prozent an. Entsprechende Übernahmen könnten (!) die ganze Entwicklung beschleunigen."Gezielte Akquisitionen sollen zur Beschleunigung unseres Wachstums beitragen. Der Fokus liegt dabei auf komplementären Technologien zur Vertiefung der Wertschöpfungskette, wie bei der erfolgten Übernahme der proprietären Membran-Technologie für unsere Brennstoffzellen", so der Firmenlenker. "Die Akquisition von Systemintegratoren in Wachstumsmärkten, insbesondere in den USA und Asien, steht ebenfalls im Fokus, um den Marktzugang zu beschleunigen."Der überarbeitete mittelfristige Ausblick decke sich insgesamt mit den Schätzungen der Analysten. Daher überrasche die positive Kursreaktion mit einem Plus von mehr als zehn Prozent etwas.