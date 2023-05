Aktien von SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (18.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SFC Energy sei auch zum Start in das neue Geschäftsjahr kräftig gewachsen. Die Nachfrage nach Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen der Bayern sei ungebrochen. Gelinge es Vorstand Peter Podesser und seinem Team, die Aufträge erfolgreich zu monetarisieren, dürfte auch die Aktie wieder nachhaltig steigen.Der Umsatz sei im ersten Quartal um 53,3 Prozent auf knapp 27,5 Millionen Euro gestiegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von 0,8 auf 3,35 Millionen Euro gestiegen. Die bereinigte EBITDA-Marge sei von 4,5 auf 12,2 Prozent geklettert. Unterm Strich habe das Unternehmen 2,0 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,2 Millionen Euro vor einem Jahr verdient.Die bereits prall gefüllten Orderbücher (Auftragsbestand: 81,6 Millionen Euro) sollten kontinuierlich Zuwachs bekommen - vor allem außerhalb der heimischen Landesgrenzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Großes Potenzial sehe das Unternehmen vor allem in Nordamerika und Indien.Auch wenn die höheren Kosten für den Ausbau der regionalen und technologischen Basis zunächst noch belasten würden, sollte SFC Energy getragen von einer positiven Nachfrageentwicklung und einer weiteren Entspannung bei den Lieferketten weiter dynamisch wachsen.Berenberg habe die Kaufempfehlung nach den Q1-Zahlen mit einem Kursziel von 28 Euro bestätigt. SFC Energy habe ein Rekordquartal hinter sich und die Erwartungen übertroffen, so Analyst Thomas Junghanns. Ähnlich optimistisch würden sich die Kollegen von Warburg Research zeigen. Die Kennziffern des Brennstoffzellen-Herstellers seien unerwartet stark ausgefallen, so Analyst Malte Schaumann. SFC sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen. Er sehe die Papiere dabei ebenfalls bei 28 Euro fair bewertet.Laufe die Etablierung des Geschäfts in Indien und den USA weiter nach Plan und gelinge es die Profitabilität nachhaltig zu steigern, dürfte die Aktie wieder Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SFC Energy-Aktie. (Analyse vom 18.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: