Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (15.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Aufgrund einer anhaltend hohen Nachfrage habe das Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr erneut angehoben. Die internationale Expansion des Anbieters von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen trage mehr und mehr Früchte. Die zuletzt in Sippenhaft mit anderen Branchenvertretern unter Druck geratene SFC Energy-Aktie dürfte ihre bereits eingeleitete Erholungsbewegung weiter fortsetzen.Angesichts der erwarteten Auslieferungen und des aktuellen Auftragsbestands für das vierte Quartal rechne SFC Energy im Gesamtjahr nun mit einem Umsatz von 115 bis 117 Mio. Euro (Vorjahr: 85,2 Mio. Euro). Bisher habe Vorstand Peter Podesser 107 bis 111 Mio. auf dem Zettel gehabt. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sollten 13,0 bis 14,1 Mio. Euro (Vorjahr: 8,15 Mio. Euro) erreicht werden. Zuvor habe das untere Ende der Spanne mit 10,5 Mio. deutlich niedriger gelegen.Im abgeschlossenen dritten Quartal sei der Umsatz um 21 Prozent auf 31 Mio. Euro gestiegen. Davon seien gut 4,6 Mio. Euro als bereinigtes EBITDA und damit 8,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor geblieben. Die entsprechende Marge habe sich allerdings von 16,6 auf 14,9 Prozent verringert. Der Nettogewinn sei indes - auch wegen höherer Abschreibungen - um rund 35 Prozent auf 3,2 Mio. Euro gesunken.Ebenfalls positiv: Der viel zitierte "Deal-flow", also die Zahl der an Land gezogenen Aufträge, habe bei SFC Energy zuletzt deutlich zugenommen. Besonders wichtig: das Volumen der gemeldeten Aufträge ebenfalls. Die Umsätze in der Region Nordamerika hätten absolut betrachtet - forciert durch die steigende Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen - ein starkes Umsatzwachstum von rund 47 Prozent verzeichnet. Relativ betrachtet habe die Region Asien, hier insbesondere Indien, im 9-Monatszeitraum mit einem Wachstum von rund 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am dynamischsten zugelegt. Diese Märkte mit ihrem enormen Potenzial würden auch im kommenden Jahr Schwerpunkt unserer Expansionsstrategie sein, so das Unternehmen. Auch wenn die Anlaufkosten kurzfristig noch belasten sollten, sorge die Kombination aus dynamischem Wachstum und einer kontinuierlichen Verbesserung der Profitabilität für Fantasie.Die Zahlen würden eindrucksvoll belegen: SFC Energy sei auf Kurs. Nachdem die Aktie zuletzt mit anderen, teilweise in Schieflage geratenen Branchenvertretern wie Plug Power, Nel und Co unter Druck geraten sei, sollte sich die bereits angelaufene Erholung fortsetzen. Erste Zielzone sei der Bereich zwischen 22 und 25 Euro. Gelingt es dem Vorstand die vollen Orderbücher in nachhaltig steigende Umsätze zu überführen und entsprechend zu monetarisieren, dürfte dies nur eine Zwischenstation auf dem Weg Richtung 30 Euro sein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)