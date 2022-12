Bei aller Euphorie: Neben den Lieferketten und Co gebe es noch weitere Baustellen, die der Vorstand abarbeiten müsse. "Die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter ist gegenwärtig wohl die größte Herausforderung", so der First Berlin-Analyst.



Beim Blick auf Newsflow und Zahlenwerk werde schnell klar: Die Stimmung bei SFC Energy steige. Der Druck auf potenzielle Kunden, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, gepaart mit einer erfolgreichen Internationalisierung und erweiterten Anwendungsmöglichkeiten der Wasserstoff-Brennstoffzellen, dürfte das Unternehmen künftig auf ein neues Umsatzniveau heben und dabei auch zu einer deutlich höheren Rentabilität führen - und damit die Aktie am Ende nachhaltig ansteigen lassen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SFC Energy-Aktie. (Analyse vom 15.12.2022)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Aktien von SFC Energy befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,75 EUR +0,81% (15.12.2022, 08:50)



XETRA-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,75 EUR -0,20% (14.12.2022, 17:36)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (15.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Großaufträge, Rekordzahlen und angehobene Prognosen: Es laufe bei SFC Energy. Mittlerweile sei auch der Aktienkurs des führenden Anbieters von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen angesprungen. Doch da gehe noch mehr. Eine Bestandsaufnahme.Es gehe voran. Der im Sommer im "Aktionär"-Hintergrundgespräch von Vorstand Peter Podesser versprühte Optimismus habe sich mehr als bestätigt. "Die Gesellschaft hat ein sehr starkes Q3 abgeliefert mit einem Umsatzwachstum von bemerkenswerten 67 Prozent und einem Plus beim bereinigten EBITDA von 81 Prozent", stimme Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research zu.Nach neun Monaten stehe ein Umsatzplus von 37,2 Prozent auf 63,8 Millionen Euro zu Buche. Das um Sonderaufwendungen bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBITDA) sei um 27,2 Prozent auf 7,4 Millionen Euro verbessert worden. Der führende Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen liege damit bei der Geschäftsentwicklung am oberen Ende seiner Erwartungen. Trotz aller makroökonomischen Herausforderungen rechne der Firmenlenker in den letzten Wochen des Jahres mit einer anhaltenden Dynamik. Daher habe er bei der Umsatzprognose die untere Begrenzung der Bandbreite nachgezogen und erwarte für 2022 nun Erlöse zwischen 81 Millionen und 83 Millionen Euro (bisher: 75 Millionen bis 83 Millionen Euro).Getragen von der positiven Nachfrageentwicklung, einem verbesserten Produktmix und Währungseffekten, werde das bereinigte EBITDA dabei nun zwischen 7,5 Millionen und 8,5 Millionen Euro erwartet (bisher: 6,0 Millionen bis 9,1 Millionen Euro). Bei nachhaltig steigenden Umsätzen dürften die Gewinne dank Skaleneffekten künftig überproportional zulegen.Vor diesem Hintergrund und dank des zunehmenden Anteils des margenstärkeren Brennstoffzellengeschäfts, der im Januar und Mai durchgeführten Preiserhöhungen und der Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen der Aktienoptionsprogramme werde SFC Energy im laufenden Jahr zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte einen Jahresüberschuss ausweisen.Vor allem der Ersatz von Dieselgeneratoren durch Wasserstoff-Brennstoffzellen mit höherer Leistung in Infrastruktur-, Überwachungs- oder Industrieanwendungen habe das Zeug, einer der wichtigsten Wachstumstreiber zu werden. Produktseitig sollte vor allem die Entwicklung und Vermarktung größerer Wasserstoff-Brennstoffzellen ein wichtiger Wachstumstreiber werden. Besonders wichtig: Das Volumen der gemeldeten Aufträge nehme spürbar zu. In den vergangenen Tagen seien zwei Großaufträge dazugekommen. Neben einem Folgeauftrag aus Kanada im Volumen von rund 7 Millionen Euro sei vor kurzem von einem US-Kunden eine Order im Wert von rund 14,5 Millionen Euro erteilt worden."Regional verspricht die Expansion in den USA kräftiges Wachstum", so SFC-Experte von Blumenthal. Doch die Gesellschaft habe noch andere Märkte im Fokus. "Indien ist ein riesiger Wachstumsmarkt. Hier hat SFC eine strategische Partnerschaft und wird bald auch vor Ort produzieren." Aber auch in Südostasien hätten die Bayern einen Fuß in der Tür. Im Rahmen der Kooperationen mit dem japanischen Partner Toyota Tsusho dürften nach coronabedingten Startschwierigkeiten schon bald erste Abschlüsse über den Ticker laufen. Auch in Europa sei die Gesellschaft auf weiteres Wachstum eingestellt. Mit einem zentralen Logistiklager am deutschen Standort Kirchheim bei München würden die Logistik- und Distributionsprozesse auf ein neues Level gehoben. Zudem würden die Produktionskapazitäten erweitert.Mit der anhaltenden Auftragsflut dürfte auch die Profitabilität nachhaltig steigen. Hintergrund: "Ein deutlich höherer Output führt zu Fixkostendegression und günstigeren Einkaufsbedingungen durch die Bestellung größerer Mengen", so von Blumenthal. Der Experte sehe in der Skalierung den größten Profitabilitätstreiber.Die hohe Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen aus dem Hause SFC Energy verspreche auch für die nächsten Jahre kräftiges Wachstum. Bis zum Jahr 2025 sollten die Umsätze durch organisches und externes Wachstum auf 350 bis 400 Millionen Euro steigen. Dabei werde eine bereinigte EBITDA-Marge von 15 Prozent angepeilt, aus der ein operativer Gewinn von bis zu 60 Millionen Euro resultieren würde. Nach der Kapitalerhöhung sei mit einer Nettoliquidität von rund 60 Millionen Euro ausreichend Spielraum zur Finanzierung der ambitionierten Wachstumspläne vorhanden.