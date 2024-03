Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse AG. (20.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Bei SFC Energy arbeite der Vorstand daran, die vollen Orderbücher in nachhaltig steigende Umsätze zu überführen und entsprechend zu monetarisieren. Zwei Insiderkäufe würden die Zuversicht der Führungsetage untermauern. Die Aktie dümpele dennoch mehr oder weniger richtungslos im Bereich des Jahrestiefs vor sich hin.Vorstand Peter Podesser habe vor Kurzem SFC-Aktien im Wert von 173.600 Euro gekauft. COO Hans Pol habe Papiere im Volumen von rund 88.500 Euro erworben. Beide Manager hätten die Käufe über ihre eigene Beteiligungsgesellschaft abgewickelt.Trotz der insgesamt guten Aussichten und der Insidertransaktionen komme die SFC Energy-Aktie nicht von der Stelle. Ein Einstieg dränge sich daher derzeit nicht wirklich auf. Anleger sollten vor einem Einstieg frische Lebenszeichen in Form charttechnischer Kaufsignale abwarten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2024)Aktien der SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link