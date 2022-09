Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (22.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der Newsflow beim bayerischen Unternehmen dürfte weiterhin positiv bleiben. Die Anleger würden sich aber im aktuellen Marktumfeld dennoch in Zurückhaltung üben. SFC Energy habe jedoch mit Partnern ein innovatives Produkt entwickelt, das künftig Dieselgeneratoren perspektivisch ersetzen und ab dem vierten Quartal für noch mehr Geschäftsdynamik sorgen könnte. Aber auch das mit Wolftank Adisa entwickelte Wasserstoff-Notstrom-Versorgungssystem für Telekommunikationsanlagen von Telecom Italia sorge für viel Fantasie im Hinblick auf einen möglichen Großauftrag. Bei einem positiven Newsflow könnte die SFC Energy-Aktie einen neuen Schub bekommen und in Richtung 30 Euro laufen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von SFC Energy und LPKF Laser befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SFC Energy-Aktie: