Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (23.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Mit seinem Zahlenwerk habe der bayerische Brennstoffzellenanbieter am Dienstag überzeugt. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis hätten dynamisch zulegen können. Zudem sei die Jahresprognose nach oben angepasst worden. Zwei bullishe Analystenstimmen von Berenberg und Warburg würden die Kaufempfehlung des "Aktionärs" unterfüttern.Die Story bei SFC Energy sei intakt und die Expansion sollte weiter erfolgreich voranschreiten. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, dass das Brunnthaler Unternehmen an den positiven Newsflow der vergangenen Monate anknüpfen und dann auch wieder in höhere Kursregionen vorstoßen könne, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Aktien der SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link