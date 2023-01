Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (11.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Die starke Entwicklung des deutschen Brennstoffzellen-Spezialisten SFC Energy setze sich am Mittwoch fort. Nachdem der Konzern einen Auftrag aus Kanada erhalten habe und in den SDAX aufgestiegen sei, habe es nun auch aus charttechnischer Sicht das Kaufsignal gegeben. Anleger könnten jetzt mit Hebel einsteigen.Mit dem Sprung über das Dezember-Hoch bei 25,80 Euro notiere SFC so hoch wie seit Mai 2022 nicht mehr. Damit wäre der Weg nach oben aus charttechnischer Sicht vorerst frei. (Analyse vom 11.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze SFC Energy-Aktie: