Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (23.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.SFC Energy werde mit Wirkung zum 27. Dezember in den SDAX aufgenommen und ersetze dort den Gasimporteur Uniper. Operativ komme die Gesellschaft immer mehr in Fahrt. Die hohe Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen aus dem Hause SFC Energy verspreche auch für die nächsten Jahre kräftiges Wachstum."Als Brennstoffzellen-Pionier stehen wir für die neue Generation der Energieerzeugung. Nach herausfordernden Aufbaujahren generieren wir nachhaltiges Wachstum und bleiben technologisch fokussiert - mit dem Aufstieg in den SDAX ernten wir erste Früchte unserer Arbeit", so Vorstand Peter Podesser."Wir wollen die Chancen nutzen, die sich uns durch eine erhöhte Sichtbarkeit des Unternehmens, seiner Produkte und der Aktie ergeben - in Deutschland und auch international", lege der Firmenlenker nach.Mit der anhaltenden Auftragsflut dürfte auch die Profitabilität nachhaltig steigen. Hintergrund: "Ein deutlich höherer Output führt zu Fixkostendegression und günstigeren Einkaufsbedingungen durch die Bestellung größerer Mengen", so Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity. Der Analyst sehe in der Skalierung den größten Profitabilitätstreiber.Das Fazit habe Bestand: Der Druck auf potenzielle Kunden, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, gepaart mit einer erfolgreichen Internationalisierung und erweiterten Anwendungsmöglichkeiten der Wasserstoff-Brennstoffzellen, dürfte SFC Energy künftig auf ein neues Umsatzniveau heben und dabei auch zu einer deutlich höheren Rentabilität führen - und damit die Aktie am Ende nachhaltig ansteigen lassen. Im Real-Depot wird weiter auf dieses Szenario spekuliert, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.12.2022)