Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (16.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy sei zum Start ins neue Jahr kräftig gewachsen. Vor allem dank besonders guter Geschäfte in Nordamerika habe das SDAX-Unternehmen ein dynamisches Umsatz- und Gewinnwachstum verbucht.Der Umsatz sei im ersten Quartal um 53,3 Prozent auf knapp 27,5 Millionen Euro gestiegen. SFC Energy habe vom besten ersten Quartal der Unternehmensgeschichte gesprochen und die Prognose fürs Gesamtjahr bestätigt. Damit peile das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum auf 103 bis 111 Millionen Euro an.Der Auftragseingang sei mit 34,8 Millionen Euro niedriger ausgefallen als im Vorjahreszeitraum mit damals 44,3 Millionen Euro. SFC Energy sitze nun auf einem Auftragsbestand von 81,6 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) sei von 0,8 auf 3,35 Millionen Euro gestiegen. SFC Energy sei zum Jahresstart deutlich profitabler geworden, die bereinigte EBITDA-Marge sei von 4,5 auf 12,2 Prozent geklettert. Unter dem Strich habe das SDAX-Unternehmen 2,0 Millionen Euro verdient, nach einem Verlust von 1,2 Millionen Euro vor einem Jahr."Es ist uns gelungen, erneut kraftvoll operativ zu wachsen und gleichzeitig unsere Profitabilität signifikant zu steigern. Das ist auch ein wesentliches Element unserer Differenzierung im Sektor - wir kombinieren ambitioniertes Wachstum mit einer stabilen und kontinuierlichen Verbesserung der Ertragslage. Diesen eingeschlagenen Weg, den wir bislang als einziges Unternehmen in der Branche gehen, setzen wir fort", sei Firmenlenker Dr. Peter Podesser überzeugt.SFC Energy habe einen vielversprechenden Jahresstart hingelegt. Laufe das Geschäft in den wichtigen nordamerikanischen Märkten und Indien weiter wie geplant, sollte das SDAX-Unternehmen schon bald über weitere Aufträge berichten - und entsprechend an die erfreuliche operative Entwicklung anknüpfen können."Der Aktionär" bleibt langfristig zuversichtlich gestimmt, so Michel Doepke. (Analyse vom 16.05.2023)Mit Material von dpa-AFX