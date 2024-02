Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (05.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heute früh sei bei SFC Energy an dieser Stelle noch die Frage gestellt worden, ob die Aktie im Sog von Plug Power und Co weiter Boden gut machen könnte. Am Nachmittag laute die Antwort: Ja. Den Grund liefere die Gesellschaft selbst. Auf der Basis vorläufiger Zahlen gehe SFC-Vorstand Peter Podesser mittlerweile davon aus, dass die Planvorgaben für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 übertroffen würden.SFC Energy gehe jetzt von einem Umsatz von etwa 118 Millionen Euro (Prognose: 115 Millionen bis 117 Millionen Euro) aus. Ertragsseitig werde ein bereinigtes EBITDA von etwa 15 Millionen Euro (Prognose: 13,0 bis 14,1 Millionen Euro) sowie ein bereinigtes EBIT von etwa 9,5 Millionen Euro (Prognose: 7,5 bis 8,6 Millionen Euro) erwartet.Die Prognoseüberschreitungen hätten ihre Ursache im Wesentlichen in einem verbesserten Produktmix sowie zusätzlichen Erlösen beziehungsweise Einnahmen im vierten Quartal, heiße es in einer entsprechenden Mitteilung. Eine Prognose für das neue Geschäftsjahr gebe es mit den kompletten vorläufigen Zahlen für 2023 am 22. Februar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link