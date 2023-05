Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (25.05.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SFC Energy: Noch Luft bei der Prognose - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Als Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Februar nach Indien gereist sei, um mit Premierminister Modi unter anderem über die "National Green Hydrogen Mission" zur CO2-Reduzierung zu sprechen, habe er eine große Wirtschaftsdelegation dabei gehabt - unter anderen auch Peter Podesser. Die Reise sollte sich für den SFC Energy-CEO auszahlen. Kurz danach habe der Konzern einen Großauftrag von den indischen Verteidigungsstreitkräften zur Lieferung von 450 tragbaren Methanol-Brennstoffzellensystemen im Wert von 16 Mio. Euro erhalten. Auch abgesehen davon "beginnen sich die langjährigen Partnerschaften auszuzahlen", so Podesser.Der Brennstoffzellenanbieter sei zum Start ins neue Jahr kräftig gewachsen. Während der Umsatz um 53,3 Prozent auf 27,45 Mio. Euro habe zulegen können, sei das bereinigte EBITDA um 313,8 Prozent auf 3,35 Mio. Euro gestiegen und das Ergebnis unterm Strich habe von minus 1,12 Mio. auf plus 2,04 Mio. Euro gedreht. Die Prognose fürs Gesamtjahr habe das Unternehmen bestätigt. Demnach stünden 103 Mio. bis 111 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von 8,9 Mio. bis 14,1 Mio. Euro auf der Agenda. Nach oben sei Luft. "Wir sehen deutliche Entspannungen bei den Materialkosten", so der Vorstand.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SFC Energy-Aktie: