17,80 EUR +1,02% (05.02.2024, 10:41)



17,82 EUR +1,37% (05.02.2024, 10:27)



DE0007568578



756857



F3C



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (05.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme einer großen Wasserstoffproduktionsanlage habe sich die Aktie von Plug Power in der vergangenen Woche zurückgemeldet und Werte aus der Peergroup mitgezogen. Auch die Papiere von SFC Energy hätten Boden gut machen können. Gehe da noch mehr?Der Newsflow bei SFC Energy könne sich eigentlich sehen lassen. Aufgrund einer anhaltend hohen Nachfrage habe der Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen seine Prognose für das Jahr 2023 zwischenzeitlich angehoben. Ende November habe es einen überabeiteten mittelfristigen Ausblick gegeben. Der habe wiederum gezeigt, dass die Adaption von Wasserstoff-Technologien länger dauere als bisher angenommen. Gleichzeitig habe Vorstand Peter Podesser den Blick noch etwas weiter über den Tellerrand nach vorne gerichtet: Demnach erwarte er in den nächsten fünf Jahren ein organisches Umsatzwachstum von 30 Prozent pro Jahr und eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 15 Prozent.Die Story bei SFC Energy sei intakt. Auch wenn die Expansionsstrategie mehr Zeit brauche als ursprünglich geplant und die Anlaufkosten vorerst noch belasten würden, sorge die Kombination aus nachhaltigem Wachstum und einer kontinuierlichen Verbesserung der Profitabilität für Fantasie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link