Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

19,52 EUR -0,91% (02.10.2023, 15:11)



XETRA-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

19,60 EUR -0,61% (02.10.2023, 14:55)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (02.10.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Gehe es um New-Energy-Lösungen in Deutschland, komme man an SFC Energy faktisch nicht vorbei. Wobei der Hersteller von Brennstoffzellen im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern einen wichtigen Vorteil habe, den man gegenüber dem Kapitalmarkt ausspielen könnte: Die Bayern würden nicht nur wachsen, sondern seien bereits profitabel. Kommende Innovationen könnten das Wachstumstempo weiter anschieben.SFC Energy entwickle und vertreibe Brennstoffzellen auf Wasserstoff- und Methanol-Basis. Methanol-Brennstoffzellen würden dabei schon seit 2003 ausgeliefert, Wasserstoff-Brennstoffzellen seit 2020. Damit habe sich SFC bereits eine internationale Positionierung erarbeitet. So seien im vergangenen Jahr knapp 45% der Lieferungen nach Nordamerika gegangen, gut 47% seien in Europa mit einem Anteil von gut 9% im deutschen Heimatmarkt geblieben. Die bisherigen Brennstoffzellen-Lösungen für den stationären und mobilen Betrieb würden dabei bislang Anwendungsbereiche mit niedrigem und mittlerem Energiebedarf abdecken. Jetzt habe SFC Energy einen neuen Prototypen vorgestellt, der auf Wasserstoffbasis bis zu 200 KW Leistung bringen solle. Damit könnte sich SFC Energy zukünftig ein weiteres Marktsegment erschließen.Aber bereits jetzt könne das Unternehmen mit starken Wachstumsraten punkten. Im ersten Halbjahr habe sich der Umsatz organisch um fast 50% verbessert, während die EBITDA-Marge von vorher 8,2% auf 12% habe gesteigert werden können. Gleichzeitig habe das Unternehmen seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr am unteren Ende erhöht. Beim Umsatz peile man 107 bis 111 Mio. Euro an (vorher 103 bis 111 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA solle 10,5 bis 14,1 Mio. Euro betragen (vorher 8,9 bis 14,1 Mio. Euro). Damit liefere SFC Energy einen beeindruckenden Proof of Concept, insbesondere im direkten Vergleich mit dem Marktführer Ballard Power, der in den letzten Jahren eher geschrumpft sei und noch tief in der Verlustzone stecke. Sollte die Markteinführung der neuen Brennstoffzellen-Plattform gelingen, wäre eine deutliche Dynamisierung des Wachstums zu erwarten, mit einer entsprechenden Aufwärtsrevision bei den Gewinnprognosen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link