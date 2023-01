Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

25,85 EUR -0,96% (27.01.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

25,75 EUR -1,15% (27.01.2023, 17:35)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (29.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Die SFC Energy-Aktie habe seit Mitte Oktober über 62% zugelegt. Die bayerische Gesellschaft agiere am Puls der Zeit und profitiere mit ihren Anwendungen und Lösungen von der anstehenden Ablösung fossiler Brennstoffe wie Diesel und dem Bedarf an Alternativtechnologien bei der konventionellen Stromerzeugung. Ein Ende des Wachstums sei nicht in Sicht. Die bereits prall gefüllten Orderbücher bekämen kontinuierlich Zuwachs. Daran dürfte sich auch im laufenden Jahr nur wenig ändern. Mit der anhaltenden Auftragsflut sollte dank Skaleneffekten auch die Profitabilität nachhaltig steigen. Der nächste Halt für die SFC Energy-Aktie sei die 30-Euro-Marke, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Die Aktie von SFC Energy befindet sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze SFC Energy-Aktie: