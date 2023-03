Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (06.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) bei Schwäche kaufenswert.SFC Energy verbuche weitere Fortschritte im aussichtsreichen indischen Markt. Zusammen mit seinem strategischen lokalen Partner FC TecNrgy Pvt habe der deutsche Brennstoffzellen-Spezialist einen Großauftrag im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich gewinnen können. Der Nebenwert dürfte von der guten News profitieren und seine Aufwärtsbewegung fortsetzen.Die Order über 450 tragbare Methanol-Brennstoffzellensysteme hätten indische Verteidigungsstreitkräfte platziert. Der Auftrag beinhalte die Lieferung der Systeme über einen Zeitraum von einem Jahr für einen anfänglichen Auftragswert von mehr als 16 Millionen Euro sowie die Wartung und Instandhaltung der Systeme über einen Zeitraum von fünf Jahren, so SFC Energy.Erst in der vergangenen Woche hätten SFC Energy und sein indischer strategischer Partner den Startschuss der gemeinsamen Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellenproduktion in Indien bekannt gegeben. "Für uns verfügt Indien über ein enormes Wachstumspotenzial und ist deshalb von großer strategischer Bedeutung für die Expansion von SFC Energy", so SFC Energy-Chef, Peter Podesser. "Der Schritt, einen Standort im bevölkerungsreichsten Land der Erde zu eröffnen, ist daher nur konsequent und mit FCTec haben wir den richtigen Partner zur richtigen Zeit an unserer Seite."Der Hot-Stock bleibt bei Schwäche kaufenswert - auch im Real-Depot wird auf steigende Notierungen gesetzt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur SFC Energy-Aktie. (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link