Aktien von SFC Energy befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

22,15 EUR +4,48% (16.11.2022, 10:08)



XETRA-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

22,55 EUR +3,68% (16.11.2022, 09:52)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (16.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag habe der deutsche Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy mit frischen Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 die Marktteilnehmer überzeugen können. Gleichzeitig habe das Management um CEO Dr. Peter Podesser die unteren Prognosespannen für Umsatz und Ergebnis anheben können.So habe das Unternehmen den Umsatz bis Ende September um gut 37 Prozent auf 63,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Hier habe vor allem das starke Ergebnis im Segment Clean Energy zum dynamischen Wachstum beigetragen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe im Berichtszeitraum um über 27 Prozent auf 7,4 Millionen Euro zugelegt. Damit habe SFC Energy das erfolgreichste Quartal der Unternehmensgeschichte verzeichnet.Die hohe Wachstumsdynamik hinterlasse Spuren bei der Jahresprognose: So gehe das Management nun davon aus, einen Umsatz in der Bandbreite zwischen 81 und 83 Millionen Euro zu erreichen. Zuvor habe das Unternehmen 75 bis 83 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das bereinigte EBIT solle sich zwischen 2,6 und 3,6 Millionen Euro bewegen. Vorher habe Firmenlenker Podesser hier mit einem Ergebnis in einer Bandbreite zwischen 1,6 und 2,9 Millionen Euro kalkuliert.SFC Energy befinde sich auf Kurs, der Nebenwert könne sich nach der Zahlenvorlage weiter von Oktober-Tiefständen nach oben absetzen."Der Aktionär" bleibt für den spekulativen Wasserstoff-Titel unverändert positiv gestimmt und setzt im Real-Depot auf weiter steigende Notierungen, so Michel Doepke. (Analyse vom 16.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link