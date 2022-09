Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (15.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Mit dem H2Genset wollten SFC Energy, die TEST-FUCHS GmbH und die Schweizer Auto AG Group eine emissionsfreie Alternative zu Dieselgeneratoren auf die Straße bringen. Die Vorserie des Wasserstoff-Stromerzeugers mit einer höheren Spitzenleistung solle demnach nun im vierten Quartal ausgerollt werden. Die drei Entwicklungspartner wollten den Stromerzeuger in verschiedenen Bereichen testen: "Ab dem vierten Quartal werden wir unsere weiterentwickelte Vorserie einem intensiven Praxis- und Belastungstest unterziehen, indem wir sie verschiedenen Industrieunternehmen, Eventdienstleistern, Sicherheitsorganisationen und Verkehrsbetrieben an die Hand geben", so SFC-Energy-Chef Dr. Peter Podesser. Der optimierte H2Genset werde erstmals ab dem 20. September der Öffentlichkeit präsentiert. Weitere Roadshows würden sich in Planung befinden.SFC Energy habe mit den beiden Partnern ein innovatives Produkt entwickelt, welches zahlreiche schmutzige Dieselgeneratoren perspektivisch ersetzen könne. Für den "Aktionär" verfüge das Produkt durchaus über das Potenzial zum Gamechanger. Auch über den H2Genset hinaus habe SFC Energy eine starke Produktpipeline zu bieten, die den Nerv der Zeit treffe. Das spiegele sich in einer hohen Nachfrage wider, die das bayerische Unternehmen derzeit verspüre. "Der Aktionär" setze auf einen baldigen Turnaround, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2022)Börsenplätze SFC Energy-Aktie: