Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (08.12.2022/ac/a/nw)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SFC Energy: Gute Zahlen und Großaufträge - AktienanalyseSFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) hat in den ersten neun Monaten den Umsatz um 37,2 Prozent auf knapp 63,8 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das EBITDA sei um 27,2 Prozent auf knapp 7,37 Mio. Euro gestiegen. "Wir liegen bei der Geschäftsentwicklung am oberen Ende unserer Erwartungen", so CEO Peter Podesser. "Das starke Wachstum im dritten Quartal, in dem wir gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 67 Prozent zulegen konnten, hat das Gesamtwachstum im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen weiter beschleunigt."Nach Vorlage der Zahlen habe das Unternehmen zudem mehrere Ordereingänge vermelden können. Von einem US-Kunden habe SFC einen Großauftrag für rund 2.300 EFOY-Brennstoffzellen erhalten. Der Vertrag im Wert von rund 15 Mio. Dollar werde jeweils zur Hälfte 2023 und 2024 umsatz- und ergebniswirksam. Der Kunde LVT habe bereits 2021 mehr als 1.100 EFOY-Brennstoffzellen sowie im Mai weitere 600 Stück geordert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link