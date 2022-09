Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (12.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Zu den am Montag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. SFC Energy gehört. Das Papier des bayerischen Unternehmens sei heute unter den Käufen zu finden gewesen. SFC Energy werde morgen die endgültigen Quartalszahlen vorlegen. Die vorläufigen Umsatzerwartungen seien erfreulich gewesen, v.a., weil man volle Auftragsbücher vorweisen könne und bei der Marge auch mehr als die bisherigen 8% versprochen habe, so Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 08.09.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Patrick Dewayne, Korrespondent von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SFC Energy-Aktie: