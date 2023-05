Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



24,10 EUR +3,43% (30.05.2023, 08:48)



23,20 EUR 0,00% (29.05.2023, 17:35)



DE0007568578



756857



F3C



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (30.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim deutschen Brennstoffzellen-Spezialisten brumme das Geschäft. Das untermauere ein weiterer Großauftrag, den SFC Energy in Indien an Land habe ziehen können. An der Börse werde die gute News mit einem satten Kursplus goutiert, die Aktie steige auf den höchsten Stand seit Februar und sende zudem positive charttechnische Signale.Konkret habe das indische Verteidigungsministerium bei SFC Energy und seinem strategischen Partner FC TecNrgy Pvt (FCT) eine Order zur Lieferung von 900 stationär einsetzbaren Methanol-Brennstoffzellen-Generatoren platziert. Die Bayern würden den Gegenwert auf mehr als 17,5 Millionen Euro beziffern. Die Order umfasse die Lieferung der Systeme über einen Zeitraum von einem Jahr sowie deren Wartung und Instandhaltung über einen Zeitraum von fünf Jahren, heiße es von Unternehmensseite. Die Fertigung solle in Indien erfolgen."Der zweite Großauftrag der indischen Verteidigungskräfte innerhalb kurzer Zeit nach Gründung unserer indischen Tochtergesellschaft unterstreicht unser Vertrauen in das enorme Geschäftspotenzial in diesem Markt", so SFC-Energy-Firmenlenker, Peter Podesser. "Darüber hinaus ist die Order ein starkes Zeichen der indischen Regierung zur Reduzierung von CO2-Emissionen und ein Beitrag zu den angekündigten politischen Maßnahmen zur Förderung sauberer Energielösungen, einschließlich Brennstoffzellen."SFC Energy treffe mit seinen Produkten den Nerv der Zeit. Das unterfüttere der zweite Großauftrag, den das Unternehmen binnen kurzer Zeit habe vermelden können. Laufe die Etablierung des Geschäfts in Indien und in den USA weiter nach Plan und gelinge es die Profitabilität nachhaltig zu steigern, sollte die Aktie bald wieder deutlich höher notieren. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur SFC Energy-Aktie. (Analyse vom 30.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.