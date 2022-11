Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (18.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Nach einem starken Zahlenwerk für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 lege der bayerische Brennstoffzellen-Spezialist Enrgy mit einer weiteren guten Neuigkeit nach. Im wichtigen US-Markt habe SFC Energy einen Großauftrag im zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich an Land ziehen.Der Kunde, den SFC Energy nicht namentlich erwähnt, hat rund 2.300 EFOY-Brennstoffzellen bei SFC Energy geordert. Den Auftragsgegenwert beziffert das Unternehmen mit Sitz in Brunnthal bei München auf rund 15 Millionen Dollar. Der Vertrag wird demnach hälftig in den Jahren 2023 und 2024 umsatz-und ergebniswirksam.Der Kunde, den SFC Energy nicht namentlich erwähne, habe rund 2.300 EFOY-Brennstoffzellen geordert. Den Auftragsgegenwert beziffere das Brunnthaler Unternehmen auf rund 15 Mio. USD. Der Vertrag werde demnach hälftig in den Jahren 2023 und 2024 umsatz-und ergebniswirksam.Das Geschäft von SFC Energy brumme. Der Großauftrag schaffe mehr Visibilität für die kommenden Jahre und sollte dem Unternehmen dabei helfen, seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen. Die SFC Energy-Aktie reagiere mit einem Kurssprung von knapp 7% auf die Meldung. "Der Aktionär" bleibe für den Nebenwert optimistisch gestimmt und setze auf einen anhaltend positiven Newsflow sowie einen Kursanstieg Richtung 30 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link