Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

21,05 EUR +0,96% (18.04.2023, 16:41)



XETRA-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

21,05 EUR +0,96% (18.04.2023, 16:25)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (18.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Brennstoffzellen-Spezialisten sei zuletzt nicht gut unterwegs gewesen. Anleger sollten SFC Energy aber nicht abschreiben. Denn mittel- und langfristig bleibe das Thema Wasserstoff äußerst interessant und hier sei das bayerische Unternehmen mit seinen Produkten sehr gut aufgestellt. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen wieder nach oben drehen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Traton und Sto sowie Aktien von Amadeus FiRe und SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SFC Energy-Aktie: