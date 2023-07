Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (21.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Indien zähle zweifelsohne zu den interessantesten Wachstumsmärkten für den Brennstoffzellen-Spezialisten SFC Energy. Kein Wunder, dass das Unternehmen im asiatischen Land eine Produktionsstätte errichtet habe. Mit politischer Prominenz sei das Werk am Standort New Delhi/Gurgaon in dieser Woche eröffnet worden.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe sich die Ehre gegeben, den Startschuss für die Produktionsstätte mit dem SFC-Energy-Management zu geben. Mit dem langjährigen indischen Partner FCTecNrgy Pvt fertige die Gesellschaft fortan Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen. Derzeit verbuche SFC Energy Großaufträge im Gesamtvolumen von über 33 Millionen Euro. Mittelfristig rechne das Team rund um CEO Peter Podesser mit einem jährlichen Umsatzbeitrag von 100 Millionen Euro."Mit Beginn der Fertigung am neuen Standort in Delhi erfüllen wir die "Make in India‘ Voraussetzungen ebenso wie die "National Green Hydrogen Mission‘ und profitieren von unserer langjährigen Präsenz und Partnerschaft in diesem Wachstumsmarkt", so Podesser. "Als bevölkerungsreichstes Land der Erde ist Indien in Asien der Markt mit der höchsten Wachstumsdynamik für diese Technologie, die nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur Luftverbesserung leisten kann. Die Nachfrage übertrifft deutlich unsere Erwartungen. Mittelfristig geht es zudem darum, dezentral auch grünen Wasserstoff und grünes Methanol zur Verfügung zu stellen."Die Produktionsstätte umfasse 3.500 Quadratmeter, der Ausbau erfolge laut SFC Energy in mehreren Schritten. Zunächst werde angepeilt, bis zu 100 Mitarbeiter zu beschäftigen. SFC Energy wolle in den kommenden Jahren bis zu zehn Millionen Euro in das Werk investieren.SFC Energy treibe seine Expansion konsequent voran. Auch der Jahresauftakt sei bereits vielversprechend verlaufen. Allerdings wolle die Aktie einfach noch nicht so recht an Fahrt aufnehmen."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass das Unternehmen an den positiven Newsflow der vergangenen Monate anknüpfen kann und dann auch der deutsche Nebenwert wieder höhere Kursregionen vorstoßen kann. Im Real-Depot wird auf dieses Szenario gesetzt, so Michel Doepke. (Analyse vom 21.07.2023)