Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

21,30 EUR +2,16% (18.04.2023, 14:25)



XETRA-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

21,20 EUR +1,68% (18.04.2023, 14:05)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (18.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der deutsche Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy vertiefe seine strategische Partnerschaft mit der britischen Johnson Matthey. Die Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen diene dem Fokus auf Wasserstoff-Brennstoffzellen. An der Börse kämen die Neuigkeiten des Real-Depot-Wertes gut an.Geplant sei die Beschleunigung der Wasserstoffwirtschaft durch die gemeinsame Forschung. Darüber hinaus bestehe die Absicht, eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre Anwendungen zu initiieren.Im Rahmen der neuen, erweiterten Partnerschaft verpflichte sich Johnson Matthey zur Entwicklung und Lieferung von Protonenaustauschmembran-Komponenten (PEMs) für den von SFC Energy entwickelten H2-PEM-Stack. Hierbei handle es sich um das Herzstück der Wasserstoff-Brennstoffzelle von SFC Energy. On top sei ein Technologie-Transfer vereinbart worden. SFC Energy übernehme Anlagen und Technologien von Johnson Matthey zur Produktion von Membrane Electrode Assemblies (MEAs) für Direkt-Methanol-Brennstoffzellen.SFC Energy erhöhe mit dem Technologietransfer den Wertschöpfungsanteil bei Methanol-Brennstoffzellen und stabilisiere gleichzeitig die Lieferketten. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Bayern seien intakt, nicht zuletzt durch die sektorübergreifende Dekarbonisierung, die immer beherzter angegangen werde.Der Hot-Stock bleibt bei Schwäche kaufenswert - auch im Real-Depot wird weiter auf steigende Notierungen gesetzt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link