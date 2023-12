Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

20,55 EUR -0,72% (07.12.2023, 13:10)



XETRA-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

20,50 EUR -0,97% (07.12.2023, 12:50)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (07.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der amerikanische Markt verspreche viel Wachstumspotenzial für den deutschen Brennstoffzellen-Spezialisten. Nicht ohne Grund wolle SFC Energy seine Präsenz in den USA ausbauen. Ein Folgeauftrag des Kunden LiveView Technologies unterstreiche die Ambitionen.Die Amerikaner hätten einen weiteren Auftrag im Gegenwert von etwa 3,4 Mio. USD bei SFC Energy platziert. LiveView Technologies beziehe somit weitere EFOY-Brennstoffzellen, die zur mobilen Überwachungstechnik eingesetzt werden sollten. Laut SFC Energy werde der Auftrag in den Jahren 2023 und 2024 ergebniswirksam.Indes habe sich der Brennstoffzellen-Spezialist für den ersten US-Standort entschieden: Salt Lake City. Die neue Präsenz von SFC Energy in den USA diene als erster Vertriebs-, Service- und Logistik-Hub für den US-Markt, ermögliche eine direkte Betreuung des größten US-Kunden von SFC Energy und biete dabei angemessene Kostenstrukturen sowie eine ausgezeichnete Infrastruktur, heiße es in einer Pressemitteilung.SFC Energy treffe mit seinen Produkten den Nerv der Zeit. Könne das Management rund um Podesser an den positiven Newsflow anknüpfen und die angekündigten Wachstumsziele erreichen, dürfte die Aktie mittel- bis langfristig deutlich höher notieren. "Der Aktionär" setze auf dieses Szenario, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link