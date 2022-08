Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (02.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy habe vor kurzem mit einer durchgeführten Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung für Schlagzeilen gesorgt. Das Unternehmen könne nun wieder mit mehreren Aufträgen bei den Anlegern punkten. Geordert habe der Partner Oneberry Technologies aus Singapur.SFC Energy beziffere den Gegenwert der Aufträge auf rund zwei Millionen Euro. Die Orders seien komplett im Geschäftsjahr 2022 umsatz- und ergebniswirksam, so die Bayern. Oneberry Technologies nutze die Brennstoffzellen unter anderem zur Hochhausmüllentsorgung, als Hochwasserfrühwarnsystemen oder in Form von Ad hoc- und mobiler Überwachung."Wir danken Oneberry für die erneute Beauftragung und freuen uns sehr, mit unserem langjährigen Partner die Vision einer klimaneutralen Zukunft für alle Generationen zu teilen. Hierfür arbeiten wir gemeinsam mit großer Leidenschaft und werden das große Chancenpotenzial des Marktes in Singapur weiterhin wertsteigernd erschließen", so SFC Energy-Chef, Dr. Peter Podesser."Der Aktionär" bleibt für den Titel optimistisch gestimmt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur SFC Energy-Aktie. (Analyse vom 02.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von SFC Energy befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".