Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

25,00 EUR -0,60% (27.12.2022, 11:58)



XETRA-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

25,10 EUR -1,18% (27.12.2022, 11:20)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (27.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Die SFC Energy-Aktie gehe nach dem Kurssprung vor den Weihnachts-Feiertagen zunächst in den Konsolidierungsmodus über. Seitdem am 21. Dezember nach Handelsschluss bekannt geworden sei, dass die SFC Energy-Aktie die Papiere des verstaatlichten Gasimporteurs Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01) im SDAX ersetzen werde, habe sie in der Spitze knapp neun Prozent zugelegt. DER AKTIONÄR sehe mittelfristig aber weiteres Kurspotenzial.Die SFC Energy-Aktie notiere heute erstmals im SDAX. Der Wert habe seit Mitte Oktober rund 50 Prozent zugelegt und damit die Voraussetzungen für einen Aufstieg in den Nebenwerteindex geschaffen.DER AKTIONÄR habe bereits erklärt, dass der Aufwärtstrend von starken Q3-Zahlen und einer Reihe lukrativer Großaufträge begleitet worden sei. Nicht ohne Grund: Die Gesellschaft agiere am Puls der Zeit und profitiere mit ihren Anwendungen und Lösungen von der anstehenden Ablösung fossiler Brennstoffe wie Diesel und dem Bedarf an Alternativtechnologien bei der konventionellen Stromerzeugung.Es bleibe dabei. SFC Energy sei operativ gut unterwegs. Vor allem der Ersatz von Dieselgeneratoren durch Wasserstoff-Brennstoffzellen mit höherer Leistung in Infrastruktur-, Überwachungs- oder Industrieanwendungen habe das Zeug, einer der wichtigsten Wachstumstreiber zu werden. Erweise sich der Sprung über die 25-Euro-Marke als nachhaltig, wäre der Weg für steigende Kurse auch aus charttechnischer Sicht geebnet. Im Real-Depot wird weiter auf dieses Szenario spekuliert, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link