Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,40 EUR 0,00% (31.08.2023, 09:38)



XETRA-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,50 EUR -0,20% (31.08.2023, 09:49)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (31.08.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Bei der Aktie von SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) waren in den vergangenen gut zweieinhalb Jahren große Schwankungen zu beobachten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während die Papiere in der Spitze für fast 35 Euro den Besitzer gewechselt hätten, sei es im Tief bis auf beinahe 15 Euro gegangen. Zuletzt habe sich diese Spanne deutlich eingeengt auf rund 20 bis 25 Euro. Für frische Impulse würden die Halbjahreszahlen und die Prognose sorgen. Im zweiten Quartal sei der Umsatz des Brennstoffzellenanbieters um 46 Prozent auf 29,6 Mio. Euro geklettert. Davon seien fast 4,0 Mio. Euro als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und damit knapp 73 Prozent mehr als im Jahr zuvor hängengeblieben.Das Management habe den starken Anstieg mit einem deutlich gestiegenen Bruttoergebnis und vergleichsweise schwächer gestiegenen Kosten begründet. Die EBITDA-Marge habe sich um 2 Prozentpunkte auf 13,4 Prozent verbessert. "Im ersten Halbjahr liegt SFC Energy operativ in allen wesentlichen Finanzkennzahlen über den ursprünglichen Erwartungen", habe Konzernchef Peter Podesser gesagt. Der Nettogewinn habe sich allerdings um rund 16 Prozent auf 1,3 Mio. Euro reduziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SFC Energy-Aktie: