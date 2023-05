Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Die brennstoffzellenbasierten Energielösungen von SFC Energy würden sich einer stark wachsenden Nachfrage erfreuen. Mit der voranschreitenden Internationalisierung des Geschäfts dürfte sich daran nur wenig ändern - im Gegenteil! Gelinge es dem Vorstand, die steigenden Aufträge erfolgreich zu monetarisieren, dürfte auch die Nachfrage nach der Aktie wieder steigen.Indien sei für den bayerischen Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen ein interessanter Markt. Das Land habe ehrgeizige Klimaschutzziele und wolle seine CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent gegenüber 2005 senken und bis 2050 klimaneutral werden. "Für uns verfügt Indien über ein enormes Wachstumspotenzial und ist deshalb von großer strategischer Bedeutung für unsere Expansion", so SFC Energy-Vorstand Peter Podesser.Nach dem richtungsweisenden Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem indischen Partner FC TecNrgy Pvt (FCTec) seien bereits kurz darauf Nägel mit Köpfen gemacht und mit FCTec ein Großauftrag über 450 tragbare Methanol-Brennstoffzellensysteme für die indische Armee abgeschlossen worden. Die Hälfte des Volumens von rund 16 Mio. Euro dürfte auf SFC Energy entfallen - weitere margenstarke Abschlüsse dieser Art sollten noch im Jahr 2023 folgen. Zudem dürften die Anlaufkosten für den Markteintritt in Indien bald auslaufen und zu einer Margenverbesserung in den nächsten Quartalen beitragen.Ein weiterer regionaler Schwerpunkt der Internationalisierung sei der aufstrebende US-Markt, nachdem der Einstieg über einen Zukauf bisher nicht vollzogen worden sei, würden nun die Greenfield-Aktivitäten gestartet.Auch wenn die höheren Kosten für den Ausbau der regionalen und technologischen Basis zunächst noch belasten würden, sollte die Gesellschaft getragen von einer positiven Nachfrageentwicklung und einer weiteren Entspannung bei den Lieferketten eher am oberen Ende der Spanne herauskommen. Eine Modifizierung der Prognose im Sommer scheine aus Sicht des "Aktionärs" wahrscheinlich. Die Q1-Zahlen am 16. Mai sollten bereits in diese Richtung deuten.Laufe die Etablierung des Geschäfts in Indien und den USA weiter nach Plan und gelinge es die Profitabilität nachhaltig zu steigern, dürfte die SFC Energy-Aktie nachhaltig Fahrt aufnehmen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von SFC Energy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.