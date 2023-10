Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (19.10.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SFC Energy: Analysten sehen keinen firmenspezifischen Grund für die jüngste Kursschwäche - AktienanalyseDas Management von SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) hat auf dem ersten hauseigenen Capital Markets Day neben einem Einblick in das Geschäftsmodell und die Technologie auch die Wachstumsstrategie beleuchtet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Mittelpunkt stünden die weitere Marktdurchdringung der Brennstoffzellen-Technologie, Margenausweitungen und Marktanteilsgewinne unter anderem durch Zukäufe (M&A).Im Rahmen der Veranstaltung habe Vorstand Peter Podesser die Jahresprognose bestätigt. Diese sehe einen Konzernumsatz zwischen 107 Mio. und 111 Mio. Euro vor. Beim bereinigten EBITDA und beim bereinigten EBIT erwarte der Manager eine Größenordnung von 10,5 Mio. bis 14,1 Mio. Euro bzw. 5,0 Mio. bis 8,6 Mio. Euro. Die Mittelfristziele seien indes noch unangetastet geblieben. Früheren Angaben zufolge solle der Umsatz bis 2025 auf rund 350 Mio. bis 400 Mio. Euro gebracht werden bei einer EBITDA-Marge von mehr als 15 Prozent. Wie man höre, solle es hier allerdings mit Vorlage der Neunmonatszahlen ein Update geben. Kurzfristig stünden zwar erhöhte Investitionen und damit ein tendenziell "nur" stabiles Margenniveau auf der Agenda. Dennoch passe der jüngste Kursverlauf nichts ins Bild.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SFC Energy-Aktie: