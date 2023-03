Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Die SFC Energy-Aktie könne im frühen Handel deutlich zulegen. Die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie der bestätigte Ausblick seien bei den Anlegern gut angekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 4,3 Prozent nach oben auf 21,65 Euro. Damit notiere der Titel nur noch knapp unter dem wichtigen Widerstand in Form 200-Tage-Linie.SFC Energy habe im vergangenen Jahr schwarze Zahlen geschrieben. Während 2021 noch ein Verlust von gut 5,8 Mio. Euro zu Buche gestanden habe, habe das Unternehmen im vergangene Geschäftsjahr einen Gewinn von unterm Strich gut zwei Mio. Euro erwirtschaften können. Das Ergebnis je Aktie habe bei 0,13 Euro gelegen. Im Vorjahr habe SFC Energy hier noch ein Minus von 0,40 Euro je Aktie ausgewiesen. Zudem habe SFC Energy die bereits Mitte Februar veröffentlichten Ziele für 2023 bestätigt.Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "2022 war ein äußerst erfolgreiches Jahr für SFC Energy mit erneut operativen Rekordzahlen. Insbesondere bei unseren Aktivitäten in den Regionen Nordamerika und Asien konnten wir umsatzseitig starke Zuwachsraten von rund 57 Prozent beziehungsweise rund 66 Prozent gegenüber 2021 erzielen. Einen weiteren Meilenstein in unserem Expansionskurs haben wir im Februar dieses Jahres mit der Ausweitung unserer geschäftlichen Aktivitäten in Indien gesetzt. Die Auftragslage ist auch in den ersten Monaten 2023 anhaltend dynamisch und lässt uns optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf und darüber hinausblicken."Die SFC Energy-Aktie habe seit ihrem Hoch im Februar bei gut 27 Euro zuletzt eine Verschnaufpause eingelegt. Nun könnte das Papier aber wieder Fahrt aufnehmen. Gelinge der Sprung über die 200-Tage-Linie, wäre dies ein neues Kaufsignal für die Aktie. DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich, so Marion Schlegel. (Analyse vom 30.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link