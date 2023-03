2

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Bundeskanzler Olaf Scholz machte bei seinem Staatsbesuch in Indien klar, dass er sowohl politisch als auch wirtschaftlich großes Interesse hat, die Beziehungen zu vertiefen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C).Scholz habe eine Unternehmerdelegation mitgebracht, die mit indischen Wirtschafts- und Industrievertretern zusammengekommen sei und dabei wichtige Vereinbarungen abgeschlossen habe.Einer der Nutznießer sei SFC Energy. Die Gesellschaft habe mit ihrem indischen Partner FCTec eine Vereinbarung zum Aufbau einer neuen Fertigungsstätte für Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen und zur weiteren Marktentwicklung in Indien treffen können. Dabei sei insbesondere darauf geachtet worden, dass die strategischen Rahmenbedingungen der von Premierminister Narendra Modi initiierten "National Green Hydrogen Mission", die eine saubere Energieversorgung und CO-Reduzierung in Indien vorsehe, erfüllt seien. Das breit angelegte Förderprogramm der indischen Regierung habe ein geschätztes Investitionsvolumen von 44 Mrd. Dollar bis 2030.Auch abgesehen von der Indien-Expansion sei SFC auf Kurs. Nach vorläufigen Zahlen habe der Konzern den Umsatz 2022 um 32,5 Prozent auf 85,2 Mio. Euro gesteigert. Die Prognose von 81 Mio. bis 83 Mio. Euro sei damit übertroffen worden. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe trotz hoher Wachstumsinvestitionen in die Internationalisierung, den Ausbau der Produktionskapazitäten und die neuen Produktgenerationen von 6,23 Mio. auf 8,15 Mio. Euro gesteigert werden können. Für 2023 stünden 103 Mio. bis 111 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von 8,9 Mio. bis 14,1 Mio. Euro auf der Agenda.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link