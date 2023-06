Börsenplätze SES-imagotag-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SES-imagotag-Aktie:

158,80 EUR -4,80% (22.06.2023, 08:49)



Euronext Paris-Aktienkurs SES-imagotag-Aktie:

166,80 EUR -1,07% (22.06.2023, 17:35)



ISIN SES-imagotag-Aktie:

FR0010282822



WKN SES-imagotag-Aktie:

A0JC1Z



Ticker-Symbol SES-imagotag-Aktie:

S4M



Euronext Paris-Symbol SES-imagotag-Aktie:

SESL



Kurzprofil SES-imagotag SA:



SES-imagotag (ISIN: FR0010282822, WKN: A0JC1Z, Ticker-Symbol: S4M, Euronext Paris-Symbol: SESL) ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen für den Einzelhandel, weltweit führend bei smarten digitalen Preisschildern sowie IoT-Lösungen für den stationären Handel und bedient über 300 große Handelsketten weltweit in Europa, Asien und Amerika.



Das Unternehmensziel ist es, den Einzelhandel in der digitalen Transformation stark zu machen: Mit einem besseren Management und klarem Zugriff auf die Filialen, mit besserer Vernetzung und höherer Effizienz sowie gleichzeitig einem perfekten Omnichannel Shopping Angebot in allen Geschäften. (22.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SES-imagotag-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SES-imagotag SA (ISIN: FR0010282822, WKN: A0JC1Z, Ticker-Symbol: S4M, Euronext Paris-Symbol: SESL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange nichts mehr gehört von Gotham City. Vor einigen Jahren habe der Leerverkäufer die deutsche Beteiligungsgesellschaft AURELIUS ( ISIN DE000A0JK2A8 WKN A0JK2A ) attackiert. Nun seien Vorwürfe gegen ein französisches Unternehmen zusammengetragen worden, das als ein führender Anbieter für elektronische Preisschilder gelte und mit Einzelhandelsriese Walmart eine strategische Partnerschaft pflege.An der Börse von Paris sei daraufhin heute der Handel mit SES-imagotag ausgesetzt worden. Daniel Yus Gotham City habe in einem im Internet veröffentlichten Report die Finanzberichte des Unternehmens kritisiert. Unter anderem gehe es um die Art der Bilanzierung eines chinesischen Joint Ventures.Laut Börsenbetreiber-Euronext sei die Aktie des Unternehmens auf dessen Wunsch vom Handel ausgesetzt worden. Die letzte Indikation habe auf ein Minus von 70 Prozent hingedeutet (Kurs etwa 50 Euro, Schlusskurs am Mittwoch noch 166,80 Euro). Laut Gotham sei die Aktie nicht mehr als 30 Euro wert.SES-imagotag reagiere heute Abend auf die Vorwürfe, wie es Unternehmen in solchen Fällen oft tun würden: "Grobe Ungenauigkeiten" enthalte der Report, man werde sich in den kommenden Tagen genauer äußern. Dazu sei auf geprüfte Jahresabschlüsse verwiesen worden und darauf, dass man alle Transaktionen mit seinem chinesischen Partner ordnungsgemäß veröffentlicht habe.Sei die Reaktion von SES-imagotag etwas dünn dafür, dass das Unternehmen mehrere Stunden Zeit gehabt habe, sich zu äußern? Schwer zu sagen. Es werde vor allem darauf ankommen, was in den kommenden Tagen noch passiere. Grundsätzlich stürzen sich Shortseller bei einem Unternehmen, das sie für unsauber halten mögen, auf jeden unklaren, undurchsichtigen Punkt, der Zweifel aufwirft, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Da könne es schwierig sein, die Vorwürfe nahezu aus dem Stand umfassend zu entkräften. Andererseits habe die Vergangenheit gezeigt, dass bei angegriffenen Unternehmen bisweilen tatsächlich etwas faul sei. Die Aktie sei keine "Aktionär"-Empfehlung und vorerst ohnehin nicht handelbar.Anleger können derzeit nur abwarten, wie sich die Lage entwickelt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur SES-imagotag-Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link