Bild: Pixabay

Suchmaschinenoptimierung und die Priorität in den Suchlisten

Suchmaschinenoptimierung auf Amazon

Am Anfang steht die Analyse

Anpassung des Angebots individuell für jeden Kunden

Dabei gilt es auch, auf den sich verändernden Bedarf Rücksicht zu nehmen. Auf Amazon werden allein in Deutschland Tag für Tag neue Angebote eingestellt. Die Inhalte der Angebote verändern sich ebenso wie die Eigenschaften der Produkte. Somit reicht es häufig nicht aus, wenn eine Ware oder ein Produkt nur eine einmalige Optimierung bekommt. Um den ersten Verkaufserfolg auch zu erhalten, ist es notwendig, die Optimierung der Produkte ständig anzupassen. Auch in diesem Bereich bietet der Experte Dienstleistungen an.



Amazon hat das Kaufverhalten der Kunden verändert

Die Digitalisierung hat viele Lebensbereiche verändert. Besonders betroffen waren neben dem Handel das Bankwesen und die Versicherungen. Die Konkurrenz durch die Angebote im Internet ist stets gewachsen. Die Auswirkungen auf den stationären Handel können geradezu als inflationär bezeichnet werden. Hier spielt Amazon eine zentrale Rolle, denn der Onlinehändler hat sein Angebot in den letzten Jahren ganz massiv ausgebaut.



Vor allem in größeren Städten und in strukturstarken Regionen können Kunden eine Ware am frühen Morgen bestellen und bekommen diese noch am gleichen Tag geliefert. Wird bis zu einer bestimmten Uhrzeit bestellt, erfolgt die Lieferung am nächsten Tag. Dies ist mittlerweile für viele Produkte, die ab Lager verfügbar sind, die Regel. Großgeräte, die mit einem klassischen Pkw nicht transportfähig sind, liefert Amazon bis an die Haustür, und das häufig kostenfrei. Immer mehr Kunden wenden sich vom stationären Handel ab und entscheiden sich für einen Kauf der Produkte bei Amazon.



Der Erfolg des Unternehmens spiegelt sich auch auf dem Aktienmarkt wider. Die Kurse überraschen und sorgen für eine Belebung des Marktes. Und ein Ende ist nicht abzusehen, da Amazon sein Geschäft immer weiter ausbaut und für den Kunden attraktiver gestaltet.



Amazon als Chance für Verkäufer

Verkäufern bietet Amazon die Möglichkeit, ihre Waren an einen breiten Kundenkreis zu verkaufen. Dafür ist kein Ladengeschäft notwendig, es muss nur ein gut organisiertes Lager geführt werden. Dies funktioniert aber nur dann mit dem gewünschten Erfolg, wenn die Waren von den Kunden gefunden werden.



SEO ist die Grundlage, auf der das Ranking der Suchmaschinen erfolgt. So wie bei Google, ist die Optimierung auch für Amazon in der Regel mit einem kurzfristigen Erfolg verbunden. Wer sich jedoch dauerhaft um die Optimierung bemüht, profitiert von einem sehr guten Ranking. Der Erfolg zeigt sich in den Verkaufszahlen der Produkte, die nach der Optimierung nicht selten ansteigen.



Wichtig ist, dass die Optimierung für jedes neue Produkt individuell erfolgt. Dann zeigt sich der Verkaufserfolg nicht nur für einen einzigen Artikel, sondern für den gesamten Onlineshop. Mit einem höheren Bekanntheitsgrad und guten oder sehr guten Bewertungen kann sich der Händler mit seinem Amazon-Shop einen Namen machen. Kunden kaufen dann gern direkt, sodass der Handel nicht nur kurzfristig, sondern über einen längeren Zeitraum gute Gewinne abwirft.



Auf diesem Weg bildet Amazon SEO die Grundlage für den Verkaufserfolg im Internet und die Basis für ein gut laufendes Geschäft, das sogar kurzfristig in der Lage ist, interessante Gewinne aufzurufen. (23.03.2023/ac/a/m)











