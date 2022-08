Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SECANDA AG:



Die SECANDA AG (vormals bis Juli 2022: InterCard AG Informationssysteme) (ISIN: DE000A0JC0V8, WKN: A0JC0V, Ticker-Symbol: II8) ist im Konzern auf die Entwicklung und Vermarktung von ID-Systemen für geschlossene Organisationen spezialisiert. Konkret vermarktet und entwickelt SECANDA Systeme für die Identifikation und Bezahlung sowie eine Vielzahl von Anwendungen und soft-warebasierter Lösungen auf der Basis von digitaler Identifikation (SECANDA-ID). Im Zuge der vollzogenen digitalen Transformation hat sich die Gesellschaft vom reinen Chipkarten- und Identifikationssystemanbieter hin zum ID-Gesamtsystemanbieter entwickelt. Im Fokus des neuen SECANDA-Systems steht nun die zentral verwaltete Nutzer-Identität - SECANDA-ID. (03.08.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SECANDA-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SECANDA AG (vormals InterCard) (ISIN: DE000A0JC0V8, WKN: A0JC0V, Ticker-Symbol: II8).Die SECANDA AG (vormals: InterCard AG Informationssysteme) habe eine umfangreiche technologische Transformation vom multifunktionalen Chipkartensystem zum ID-Gesamtsystem vollzogen. Im Rahmen des Wandels werde das neue ID-System nun unter dem neuen Firmen- und Markenlabel SECANDA vermarktet und solle die digitale Präsenz des Unternehmens weitreichend verstärkt werden. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung von Prozessen sei SECANDA nun in der Lage, als Gesamtsystemanbieter, sowohl im Bereich Identifikation (digital & physical access) als auch im Paymentsektor die einzelnen Systeme beziehungsweise Lösungsanwendungen wie Kassen- und Kiosksysteme oder Zutrittskontrollsysteme zentral gebündelt zu implementieren. Konkret benötige der SECANDA-User zukünftig eine ID zur Abwicklung von Bezahl- und Abrechnungsvorgängen beziehungsweise zur Zugangslegitimation und effizienten Workflows. Durch die technologische Transformation hin zum SECANDA-System sei der User nun nicht mehr ausschließlich auf die Chipkarte angewiesen, sondern könne sämtliche ID-Vorgänge und Transaktionen per SECANDA-App, Schlüssel-Chip oder Fingerprint abwickeln.Das Unternehmen habe das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen und sei erneut profitabel gewachsen. Konkret habe die Gesellschaft den Umsatz von 20,66 Mio. EUR (2020) auf 23,06 Mio. EUR steigern können, dies entspreche einem Umsatzwachstum von 11,6%. Der deutliche Umsatzanstieg sei auf die erstmalige ganzjährige Konsolidierung der Mehrheitsbeteiligung IDpendant zurückzuführen. Auf EBIT-Basis hingegen habe das Unternehmen einen Rückgang von 1,16 Mio. EUR (2020) auf 0,74 Mio. EUR verzeichnen müssen. Hierfür seien insbesondere erhöhte Personalkosten verantwortlich gewesen, in denen sich der Ausbau des Vertriebsteams, der Wegfall von Kurzarbeitergeld sowie die ganzjährige Konsolidierung der IDpendant wiederfinden würden. Zudem sei das Ergebnis durch erhöhte Materialaufwendungen belastet worden.Im Rahmen der avisierten Wachstumsstrategie solle das neue ID-System "SECANDA" flächendeckend vermarktet werden. Die Expansion der Unternehmensaktivitäten basiere auf vier essenziellen Wachstumstreibern. Einerseits solle mithilfe der weitreichenden Vermarktung und Migration von SECANDA das Bestandskundengeschäft ausgeweitet werden und zum Systemstandard am Hochschulmarkt avancieren. Darüber hinaus sei die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten auf neue Märkte wie beispielsweise den Klinikmarkt oder die Industrie ein wichtiger Baustein für die Unternehmensexpansion. Für das zukünftige Unternehmenswachstum sei zudem die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten über die Kernregionen Deutschland und Schweiz hinaus (Stichwort: Internationalisierung) wichtig. Abschließend plane die SECANDA AG mithilfe von strategischen Übernahmen das Lösungsportfolio und die Marktpräsenz auszuweiten und damit solle künftig, wie auch schon in der Vergangenheit, das anorganische Wachstum ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 9,70 EUR (bisher: 10,40 EUR) ermittelt. Die Anpassung des Kursziels resultiere aus zwei gegenläufigen Effekten. Auf der einen Seite führe der turnmusmäßige Roll-Over-Effekt zu einem Anstieg der Kursziels. Auf der anderen Seite hätten die Analysten in den gewichteten Kapitalkosten (WACC) den marktbedingten Anstieg des risikolosen Zinssatzes berücksichtigt. Als risikolosen Zins würden sie aktuell 1,25% (bisher: 0,25%) verwenden, wodurch sich die Kapitalkosten (WACC) auf 7,98% (bisher: 7,08%) erhöhen würden. Die damit zusammenhängende Kurszielreduktion überwiege den Roll-Over-Effekt.Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, vergeben für die SECANDA-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 03.08.2022)