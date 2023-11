Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die SCHWEIZER ELECTRONIC-Aktie mit einem von 9,00 auf 10,00 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 06.11.2023)



SCHWEIZER ELECTRONIC AG:



Die SCHWEIZER ELECTRONIC AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SCHWEIZER ELECTRONIC-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SCHWEIZER ELECTRONIC AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE).SCHWEIZER ELECTRONIC habe am Freitag Q3-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die den eingeschlagenen Erholungspfad des Konzerns bestätigen würden. Besonders dank des komfortablen Auftragseinganges, der in Q3 trotz des schwierigen Marktumfeldes kräftig habe gesteigert werden können, blicke der Vorstand vorsichtig optimistisch auf das nächste Jahr.Nach 9M habe der Konzern 102,1 Mio. Euro Umsatz (+2,4% yoy) realisiert und könne damit nach Bereinigung der chinesischen SEC ein deutliches Plus von 12,5% yoy verbuchen. In Q3 habe SCHWEIZER bereinigt demnach Konzernerlöse von 33,4 Mio. Euro erzielt. Mit einem deutlichen Wachstum von 22,6% yoy (9M: 35,2 Mio. Euro) habe das Handelsgeschäft diese Top Line-Dynamik maßgeblich angetrieben und sei für 35% der Konzernerlöse (Vj.: 29%) verantwortlich gewesen (Eigenproduktion Deutschland: +8,0% yoy).Regional sei der Konzern vor allem in den europäischen Endmärkten (+13% yoy) sowie Amerika (+74% yoy) signifikant gewachsen, während der asiatische Absatzmarkt vor allem aufgrund der SEC-Entkonsolidierung schwächer gewesen sei (-35% yoy). Die westlichen Märkte hätten im 9M-Zeitraum 72% (9M/22: 64,5%) repräsentiert, wodurch der Trend zur Regionalisierung der Lieferketten in der Branche ersichtlich werde. Auch der Auftragseingang (Q3: 50,9 Mio. Euro; +25,7% yoy) und -bestand (30.09.: 254,4 Mio. Euro; +9,0% yoy) hätten eine deutlich positive Tendenz gezeigt und würden das Wachstumspotenzial SCHWEIZERs untermauern.Das Orderbuch bestehe mittlerweile zu rund 30% aus Bestellungen für die eigenentwickelte Embedding-Technologie, die 2024 einen mittleren zweistelligen Mio. Euro-Beitrag leisten solle (2022: ca. 6 Mio. Euro). Das EBITDA (ex. SEC-Effekte) habe in Q3 2,5 Mio. Euro betragen (Marge: 7,4%; Vj.: 0,6%) und damit den Erholungskurs weiter fortgesetzt.Für 2024 gehe der Vorstand infolge des hohen Auftragsbestandes von einem Rekordjahr aus und erwarte ein deutliches Umsatzplus von 10 bis 20%. Gleichzeitig seueb laut SCHWEIZER Auslieferungen von 180 Mio. Euro visibel, die für ein Umsatzwachstum von bis zu 35% yoy sprechen würden. Der Analyst orientiere sich in Anbetracht der makroökonomischen Unsicherheiten derweil eher am Mittelpunkt der Guidance. Weiterhin würden anlaufende Serienprodukte, der anhaltende Trend zur Regionalisierung von Lieferketten sowie das hochdynamische Handelsgeschäft für positiven Newsflow über die kommenden Quartale hinweg sprechen.SCHWEIZER ELECTRONIC werde bereits 2023 eine deutliche Trendumkehr ggü. den Vorjahren gelingen. Der Investment Case gewinne damit wieder deutlich an Attraktivität.