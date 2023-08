Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,00 Euro für die SCHWEIZER ELECTRONIC-Aktie. (Analyse vom 01.08.2023)



Kurzprofil SCHWEIZER ELECTRONIC AG:



Die SCHWEIZER ELECTRONIC AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zugelassen. (01.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SCHWEIZER ELECTRONIC-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SCHWEIZER ELECTRONIC AG (ISIN: DE0005156236, WKN: 515623, Ticker-Symbol: SCE) weiterhin zu kaufen.SCHWEIZER ELECTRONIC habe am Freitag über die Anpassung der Prognose für das laufende Jahr sowie die vorläufige H1-Performance informiert. So werde das EBITDA aufgrund der Entkonsolidierung der SEC deutlich positiver ausfallen als bisher erwartet. Gleichzeitig reduziere der Vorstand aufgrund eingetrübter Wachstumsaussichten die Ambitionen für den Top Line-Anstieg. Die Aktienanalysten der Montega AG würden ihre Umsatzprognose dezimieren und gleichzeitig das deutlich verbesserte Profitabilitätsprofil des Konzerns ex SEC reflektieren.Im ersten Halbjahr habe SCE seinen Umsatz um 6,4% yoy auf 68,7 Mio. Euro gesteigert, was nach dem soliden Jahresauftakt im ersten Quartal (+6,8% yoy) für das zweite Quartal einen Top Line-Anstieg um +5,9% yoy bedeute. Bereits zum 1. Mai 2023 sei der wirtschaftliche Übergang der SEC erfolgt, sodass die operative Performance dieser Gesellschaft nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG nur in geringem Umfang in den Zahlen enthalten sei.Im 6M-Zeitraum habe das Unternehmen ein operatives EBITDA von 5,7 Mio. Euro ex SEC erzielt (Q2: 2,3 Mio. Euro EBITDA; Marge: 6,5%). Bei einem Umsatzniveau etwas über Vorjahr stelle dies eine deutlich überproportionale Margensteigerung dar (EBITDA-Marge: 8,3%; Vj.: -11,0%) und unterstreiche nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die Relevanz der strategischen Entscheidung über die Veräußerung der Mehrheitsanteile an der SEC. Im Vorjahr sei das Ergebnis noch von deutlichen Leerkapazitäten am chinesischen Standort beeinträchtigt gewesen (Vj.: -7,1 Mio. Euro). Somit steige nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die Visibilität auf den erfolgreichen Turnaround SCEs in 2023 deutlich.SCHWEIZER habe zudem nach vorläufigen Zahlen einen positiven EBITDA-Effekt aus der Entkonsolidierung der SEC in Höhe von rund 41 Mio. Euro verbucht. Die Aktienanalysten der Montega AG hätten auf Grundlage des Geschäftsberichtes 2022 einen Entkonsolidierungserfolg von ca. 20 Mio. Euro antizipiert. Bisher habe sich das Unternehmen zu den Auswirkungen nicht konkret geäußert. Detaillierte Informationen hierzu dürften im H1-Bericht enthalten sein. Die Entkonsolidierung sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG nicht bewertungsrelevant.Die Aktienanalysten der Montega AG hätten ihre Erwartungen über den Prognosezeitraum angepasst und würden sich sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig etwas konservativer als der Vorstand positionieren.SCHWEIZER ELECTRONIC starte erfolgreich in die Post-SEC-Ära, wenngleich die Aktienanalysten der Montega AG mit Blick auf die Konjunkturaussichten zunächst zurückhaltend auf die Folgequartale blicken würden.