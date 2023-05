Insgesamt sieht Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die SCHUMAG-Aktie bei einem von 1,80 auf 1,60 Euro angepassten Kursziel weiterhin als Halteposition vor allem für Anleger mit entsprechender Risikoaffinität, die auf einen mittelfristigen erfolgreichen Turnaround setzen. Angesichts der geringen Börsenumsätze sollten Aufträge in dem Titel immer mit einem Limit erteilt werden. (Analyse vom 15.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SCHUMAG-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SCHUMAG-Aktie:

1,40 EUR 0,00% (15.05.2023, 10:00)



ISIN SCHUMAG-Aktie:

DE0007216707



WKN SCHUMAG-Aktie:

721670



Ticker-Symbol SCHUMAG-Aktie:

SCM



Kurzprofil SCHUMAG AG:



Die Firma SCHUMAG (ISIN: DE0007216707, WKN: 721670, Ticker-Symbol: SCM) ist ein Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Stahl- und NE-Industrie, Präzisionsteilen nach Kundenzeichnung und Präzisions-Normteilen für Stanzwerkzeuge und Formenbau. Aus den Anfängen einer Nadelmanufaktur im Jahre 1830 entstand über die Erweiterung des Produktprogramms auf Präzisionsteile für die Uhrenindustrie ein Fertigungsunternehmen, dessen Produkte im Automobilbau, in der Medizintechnik und in weiteren Bereichen eingesetzt werden. (15.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SCHUMAG-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der SCHUMAG AG (ISIN: DE0007216707, WKN: 721670, Ticker-Symbol: SCM).Die Zahlen der SCHUMAG AG zu dem am 30. September 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 hätten Licht und Schatten beinhaltet. Positiv hervorzuheben sei die anhaltend starke Nachfrage, die sich in deutlich zweistelligen Wachstumsraten bei Auftragseingang, Umsatz und Gesamtleistung widergespiegelt habe. Dabei hätten im April 2022 auch abnehmerseitige Preiserhöhungen mit einem annualisierten Volumen von rund 5 Mio. Euro ausgehandelt werden können.Trotz der erfreulichen Geschäftsentwicklung seien die Ergebniskennzahlen jedoch enttäuschend ausgefallen. Dies habe zum einen aus dem massiven Anstieg der Energiepreise resultiert, der im Zusammenhang mit einem Anbieterwechsel zu einer enormen Kostenbelastung geführt habe. Zum anderen habe die starke Ausweitung des Geschäftsvolumens einen deutlichen Aufbau von Eigen- und Fremdpersonal erfordert. Dabei hätten die kontinuierlichen Maschineninvestitionen sowie die diversen weiteren Restrukturierungsmaßnahmen zwar erste Erfolge gezeigt, aber in Summe letztlich noch nicht zu den erhofften Produktivitätssteigerungen geführt.Die anhaltenden Herausforderungen im Zusammenhang mit den strukturellen Themen sowie die weiterhin hohen gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten hätten sich auch darin niedergeschlagen, dass die Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr ebenfalls ertragsseitig enttäuschend ausgefallen sei. So erwarte die Gesellschaft für 2022/23 zwar erneut eine zweistellige Wachstumsrate, jedoch abermals ein deutlich negatives EBIT. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass die temporäre Übernahme der Pensionszahlungen durch den Pensionssicherungsverein mit einem annualisierten Volumen von 1,1 Mio. Euro im April 2023 ausgelaufen sei.Vor diesem Hintergrund würden neben den benötigten Kreditlinien auch künftig weitere externe Liquiditätszuführungen erforderlich. Als sehr positiv werte der Analyst in diesem Zusammenhang, dass die im August 2022 durchgeführte Kapitalerhöhung trotz des nicht einfachen Kapitalmarktumfelds unter Begleitung der Hauptanteilseigner voll platziert würden und dabei zudem ein vierter regional ansässiger Ankerinvestor habe gewonnen werden können. Darüber hinaus hätten sich diese vier Adressen auch über eine harte Patronatserklärung gegenüber den Finanzierungspartnern hinter die SCHUMAG AG gestellt. Und die Belegschaft unterstütze ihr Unternehmen ebenfalls durch Verzichte auf Gehaltsteile, Urlaubs- und Weihnachtsgelder.Dies spiegle nach Meinung des Analysten deutlich das Vertrauen sowohl der vier regional verankerten Hauptaktionäre als auch der Beschäftigten in das Aachener Traditionsunternehmen und dessen Management wider. Angesichts des in den letzten Jahren massiv gewachsenen Geschäftsvolumens und der nach wie vor vielfältigen internen und externen Herausforderungen erachte er dabei auch die Verbreiterung des Vorstands als positiv.Wenngleich das Erreichen des Break-even - auch infolge der diversen makroökonomischen Einflussfaktoren - länger als ursprünglich von ihm erwartet dauere, bleibe der Analyst zuversichtlich, dass die SCHUMAG AG den Weg aus der Sanierungs- und Restrukturierungsphase zum profitablen Wachstum letztlich erfolgreich voranschreiten könne. Dabei gehe er davon aus, dass die vier Ankerinvestoren die Gesellschaft auch zukünftig bei der Sicherung der benötigten Finanzierungsspielräume sowie bei weiteren erforderlichen Kapitalmaßnahmen unterstützen und begleiten würden.