Tradegate-Aktienkurs SCHOTT Pharma-Aktie:

32,60 EUR +1,24% (19.12.2023, 11:06)



XETRA-Aktienkurs SCHOTT Pharma-Aktie:

32,40 EUR +0,62% (19.12.2023, 10:51)



ISIN SCHOTT Pharma-Aktie:

DE000A3ENQ51



WKN SCHOTT Pharma-Aktie:

A3ENQ5



Ticker-Symbol SCHOTT Pharma-Aktie:

1SXP



Kurzprofil SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA:



SCHOTT Pharma (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP) entwickelt wissenschaftlich fundierte Lösungen, um zu gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Weil Gesundheit entscheidend ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, wie vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen.



Rund 4.700 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens.



Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Millionen Euro. (19.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SCHOTT Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktie von SCHOTT Pharma gehe es weiter aufwärts. Starke Jahreszahlen, der Aufstieg in den SDAX und positive Analystenkommentare hätten das Papier zuletzt unterstützt. Nun nehme das Papier Kurs in Richtung seiner bisherigen Höchststände bei gut 35 Euro, die kurz nach dem IPO Anfang Oktober erzielt worden seien.SCHOTT Pharma habe heute seine vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) veröffentlicht. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 899 Millionen Euro gestiegen. Damit habe das Unternehmen das obere Ende der Prognose erreicht. Auch das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) habe um neun Prozent auf 239 Millionen Euro gesteigert werden können. Die Mainzer hätten dabei eigenen Angaben zufolge vor allem vom Ausbau ihrer Herstellungskapazitäten für margenstarke Produkte profitiert, wozu etwa die neuen Produktionslinien für vorfüllbare Polymerspritzen im baden-württembergischen Müllheim gehören würden. Das vollständige Zahlenwerk solle am 26. Januar 2024 veröffentlicht werden. Finanzchefin Almuth Steinkühler habe sich derweil auch zuversichtlich für das kommende Jahr sowie die Mittelfristziele gezeigt.Seit Montag dieser Woche sei SCHOTT Pharma auch im SDAX vertreten. Der Spritzen- und Ampullenhersteller sei seit 18. Dezember zusammen mit der Beteiligungsgesellschaft Mutares und dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB neu im Index der kleineren Werte unterhalb des MDAX.Günstig sei die Aktie von SCHOTT Pharma allerdings nicht, weswegen "Der Aktionär" in der Branche weiterhin der Aktie von Gerresheimer den Vorzug gebe. Allerdings gelte: The trend is your friend. Die Aktie habe zuletzt einen schönen Aufwärtstrend ausgebildet. Ein Test des bisherigen Allzeithochs in den kommenden Wochen ist durchaus wahrscheinlich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SCHOTT Pharma-Aktie: