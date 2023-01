(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA:



SCHOTT Pharma ist ein Anbieter von Lösungen für die Aufbewahrung und Verabreichung von Arzneimitteln in Form von vorfüllbaren Spritzen, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. (26.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Mainzer Spezialglashersteller SCHOTT steht mit dem geplanten Börsengang seiner Pharma-Sparte in den Startlöchern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Der Vorstand der SCHOTT AG wird das zeitnah mit uns und den Beratern diskutieren und im Frühjahr entscheiden", habe Andreas Reisse, Chef von SCHOTT Pharma, der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen seien geschaffen. "Das Hauptthema bei einem Börsengang ist das Timing." Anfang 2023 sei die Stimmung am Aktienmarkt deutlich positiver als im vergangenen Jahr. 2022 habe wegen des Ukraine-Kriegs, der rasant gestiegenen Inflation und der Leitzinserhöhungen als schwieriges Jahr für Börsengänge gegolten.SCHOTT Pharma stelle Spritzen aus Glas und Spezialkunststoff, Ampullen und Fläschchen für den Medizinbereich her. Anders als das Pharmaunternehmen BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2), das nur wenige Kilometer von SCHOTT entfernt seinen Hauptsitz habe, würde SCHOTT Pharma nicht in New York, sondern in Frankfurt/Main an die Börse gebracht werden. "Das liegt nahe für SCHOTT als deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Mainz", habe der 61-Jährige betont. BioNTech sei im Oktober 2019 an die Börse gegangen, ein weiteres BIotech-Unternehmen aus Mainz, Mainz Biomed (ISIN NL0015000LC2/ WKN A3C6XX), sei gut zwei Jahre später gefolgt.Kräftigen Rückenwind würden die Börsenpläne von den jüngsten Geschäftszahlen erhalten. In dem erstmals vorgelegten Bericht als eigenständige Sparte habe SCHOTT Pharma im vergangenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen ein Umsatzwachstum von 27 Prozent auf 821 Millionen Euro verzeichnet. Das operative Ergebnis habe sogar um 33 Prozent auf 219 Millionen Euro zugelegt, wie aus den der dpa am Donnerstag vorliegenden Zahlen hervorgehe.SCHOTT Pharma bewege sich in einem spannenden Markt. Sobald weitere News zur Verfügung stehen, wird "Der Aktionär" berichten und eine genaue Einschätzung abgeben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2023)