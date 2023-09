Tradegate-Aktienkurs SCHOTT Pharma-Aktie:

29,98 EUR -0,07% (28.09.2023, 12:31)



Xetra-Aktienkurs SCHOTT Pharma-Aktie:

30,00 EUR 0,00% (28.09.2023, 12:18)



ISIN SCHOTT Pharma-Aktie:

DE000A3ENQ51



WKN SCHOTT Pharma-Aktie:

A3ENQ5



Ticker-Symbol SCHOTT Pharma-Aktie:

1SXP



Kurzprofil SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA:



SCHOTT Pharma (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP) entwickelt wissenschaftlich fundierte Lösungen, um zu gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Weil Gesundheit entscheidend ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, wie vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen.



Rund 4.700 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika und Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens.



Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Millionen Euro (28.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SCHOTT Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (ISIN: DE000A3ENQ51, WKN: A3ENQ5, Ticker-Symbol: 1SXP) unter die Lupe.Die Aktie von SCHOTT Pharma sei erfolgreich in den Handel an der Börse in Frankfurt gestartet. Der erste Kurs habe 30 Euro betragen. Im Anschluss sei der Börsenneuling sogar über die Startnotierung gestiegen, inzwischen rangiere der Titel minimal darunter. Dennoch handele es sich um deutliche Zeichnungsgewinne.Die Aktien der Pharmasparte des Spezialglasherstellers seien im Zuge des Börsengangs für 27 Euro je Stück verkauft worden. Die Angebotsspanne habe bei 24,50 bis 28,50 Euro gelegen. Das Platzierungsvolumen liege einschließlich Mehrzuteilung bei 935 Mio. Euro, habe SCHOTT Pharma am Mittwochabend mitgeteilt. Verkauft worden seien damit wie geplant 34,6 Mio. Aktien. Der Streubesitz liege bei bis zu 23% liegen. Die anfängliche Marktkapitalisierung betrage 4,1 Mrd. Euro.Das Management von SCHOTT Pharma führe den Börsengang in einem vielversprechenden Marktumfeld für solche Spezialglashersteller durch. Entsprechend hoch sei auch die Bewertung, die nach Ansicht des "Aktionärs" kurz- bis mittelfristig das Aufwärtspotenzial begrenze, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SCHOTT Pharma-Aktie: